شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تحذر من زعم أشخاص انتسابهم للوزارة للحصول على مبالغ مالية من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة التضامن الاجتماعى، أى صلة لها بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من اتصال أشخاص بمواطنين ويزعمون انتسابهم للوزارة ويطلبون منهم إجراء تحويلات مالية مقابل خدمات من الوزارة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين فى بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، توخى الحذر تجاه محاولات "النصب" باسمها لسرقة أموالهم تحت مسمى تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على مساعدات.

وأوضحت الوزارة، أن أى إجراءات أو قرارات جديدة يتم إعلانها عبر بيانات رسمية على موقعها الرسمى وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي