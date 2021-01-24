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«صحة القليوبية» تتابع حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا (صور)

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة نجلاء مهدي، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالقليوبية، مبادرة العزل المنزلي، يرافقها فريق العزل إدارتي بنها وطوخ، وذلك لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا، وتسليم حالات الأمراض المزمنة وكبار السن فوق 60 عامًا، والحوامل جهاز قياس الأكسجين، كما تم متابعة حالات الاشتباه للأطفال والكبار المتواجدين بالمنازل، والتأكد على حالتهم الصحية.

كان الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة الجديد في القليوبية، تسلم مهام عمله وكيلاً للوزارة بالقليوبية، خلفًا للمرحوم الدكتور حمدي الطباخ، وكيل الوزارة السابق، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعقد «عبدالغني» اجتماعًا بقيادات المديرية لبحث إعادة ترتيب العمل من الداخل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الفترة المقبلة لا سيما تزامنًا مع خطة الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

متابعة حالات العزل المنزلى
متابعة حالات العزل المنزلى
متابعة حالات العزل المنزلى
متابعة حالات العزل المنزلى

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    161,143

  • تعافي

    126,176

  • وفيات

    8,902

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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