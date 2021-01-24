شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات الغير مرخصة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وإعادة الانضباط للشارع للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي، لشوارع المدن وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بحى ثان الزقازيق، بالاشتراك مع مسئولي الإعلانات برئاسة الحي، حملة لرفع الإعلانات والملصقات غير المرخصة والمخالفة بمنطقة فلل الجامعة، وشارع وادى النيل بنطاق الحي، وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية، بحى أول الزقازيق، بالإشتراك مع شرطة المرافق، بقيادة العميد عاطف هيكل، حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى، وأمام القصر الأبيض، ونفق المشاة بالمحطة، وميدان عرابى، وميدان التحرير، وشارع البوسطة، وشارع مولد النبي، والحلقة، وكوبرى أبوعميرة، وشارع سويقة أبوالريش، وتم رفع جميع الإشغالات بنطاق الحى دون تهاون مع المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، وإدارة الإشغالات بمجلس المدينة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات بدءاً من الوحدة المحلية بأولاد سيف وحتى شوارع المدينة الداخلية، وأسفرت الحملة عن ضبط 38 إشغال، ورفع 52 إشغال كما تم تحرير 3 محاضر ضد مقاهي مخالفة لتقديمها الشيشة للمترددين، وتم مصادرة 20 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.