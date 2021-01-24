شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وصايا هامة اتبعها حال توقيعك على "إيصال أمانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيصال الأمانة أحد الوسائل التى يلجأ إليها فى التعاملات التجارية أو غيرها من التعاملات، لضمان حفظ حق كل طرف من الأطراف، ولكن هناك شروط وقواعد على المواطنين معرفتها قبل تحرير "إيصال الأمانة".

ويرصد ”الخليج 365” الوصايا التى تحميك فى حال دفعتك الظروف لتوقيع إيصال أمانة ومنها:

لا توقع على "إيصال أمانة" على بياض.

تأكد من كتابة المبلغ بالحروف والأرقام.

تأكد من وجود اسم المستلم منه واسم المسلم إليه.

أحرص على وجود شهود على توقيع "إيصال الأمانة".

يفضل كتابة عقد يذكر فيه التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وسبب ذلك.