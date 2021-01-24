شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلاب الثانوية أدركوا أهمية منصة التعلم وأصبحت مصدرا مهما للمذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب المرحلة الثانوية أدركوا أهمية منصة التعلم ببنك المعرفة المصرى، وأصبحت مصدرا مهما لهم فى التعليم وتحصيل دروسهم بجانب المصادر الأخرى التى وفرتها الوزارة منها القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، موضحة أن منصة التعلم تحتوى على المناهج الدراسية مدعومة بفيديوهات وصور وأيضا محتوى كبير بجانب كتاب المدرسة.

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص، أن منصة التعلم إحدى الوسائل المهمة لأى طالب يرغب فى التفوق بامتحانات الثانوية العامة أو الصفين الأول والثانى الثانوى، لافتة إلى أن هناك أسئلة موجودة تخدم على نظام التقييم الجديد التى طبقته الوزارة منذ 2018 على تلاميذ المرحلة الثانوية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

وأوضحت الوزارة، أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية: أضغط هنا

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

جدير بالذكر، أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).