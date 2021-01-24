شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس القومي للمرأة: إضافة مادة لمناهضة العنف ضد المرأة في المناهج الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سلوى عبدالقادر، عضو المجلس القومى للمرأة، إن هناك أنواع عديدة للعنف تمارس ضد المرأة منها العنف الجسدى هو ممارسة القوى الجسدية ضد المرأة بأى شكل ويلحق بها بالأذى ويسبب آثار نفسية سيئة لديها، بالإضافة إلى العنف اللفظى وهو الأكثر تأثيرا على المرأة وهو بالإهانة وتوجيه الفاظ لا تناسبها أو التنمر عليها أو حرمانها من ميراثها ومنعها من الحصول على حقوقها .

وطالبت «سلوى» 2 بضرورة التصدى لكافة أنواع العنف وإضافة مادة في المناهج الدراسية تدرس للطلاب وتناهض العنف بشكل عام والعنف ضد المرأه توضح العنف وآثاره الجانبية وتأثيره وكيفية علاجه، بالإضافة إلى ووضع خطط لتمكين المرأة .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم، بعنوان «مكافحة العنف ضد المرأة.. مكتسبات المرأة في الدستور الجديد» .

واكدت أن هناك استراتيجية للدولة لعام 2030 لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا والحماية لابد العمل عليها في أوسع نطاق لأنها تعزز المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على حملات التوعية التي تعرف المرأة بحقوقها والذى تعمل عليه المجلس القومى للمرأة على نطاق واسع في القرى والنجوع سواء الحقوق القانونية والاجتماعية.

وتحدثت عضو المجلس القومى للمرأة، عن زواج القاصرات في المجتمع خاصة في القرى والأماكن الريفية مطالبة بضرورة محاكمة كل من يتورط في هذا الزواج سواء المأذون أو الأسرة وكل من شارك في هذه الجريمة .

وأكدت «سلوى» أن المرأة في السنوات الماضية استطاعت أن تحصل على العديد من المكتسبات أولها الدستور الجديد أحترم المرأه المصرية بداية من دباجة الدستور حتى تخصيص لها 20 مادة خاصة بها والتأكيد على حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والتعديل الأخير نص على تخصيص 25٪ من المقاعد في المجالس النيابية ونص على 25٪ للمرأة في المحليات وحوالى 13 الف عضو سيدة في المجلس المحلى، بالإضافة إلى المادة 9و10 من الدستور تقلد المرأة للمناصب القيادية وفى الوزارة الحالية يوجد 8 وزيرات من أهم وزيرات مصر والمقاعد الهامة لرسم سياسة الدولة وهى استراتيجية القيادة السياسة خلال الفترة المقبلة .