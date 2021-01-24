شكرا لقرائتكم خبر عن أغانٍ وطنية وتراثية فى معسكر «اتكلم عربى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، فعاليات المعسكر العاشر لمبادرة «اتكلم عربى» للأطفال المصريين المقيمين فى دولتى فرنسا وبلجيكا، السبت، عبر تطبيق «زووم»، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغانى التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

وقالت «مكرم»: «تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية، ونحن نحتفل بالمعسكر العاشر بمشاركة أطفالنا فى فرنسا وبلجيكا لتشجيعهم للتحدث باللغة العربية».

وتطرقت الوزيرة للمشروعات القومية الجارية بالدولة المصرية، مشيرة إلى قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشين مشروعات كبرى فى مجالات مختلفة تنهض بمصر وتضعها على خريطة الاقتصاد العالمى، وتفاعلت مع الأطفال من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم عن الأكلات المصرية التى يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التى يملكونها فى منازلهم.

وخلال اللقاء، ردد الطفل زياد- المقيم فى بلجيكا- أغنية «قالو إيه» للصاعقة المصرية، وردد وراءه الأطفال المشاركون فى المعسكر، ومن بينهم فتاة من ذوى الهمم، موجهين رسالة حب إلى الضباط والجنود فى مصر داعين الله أن يحفظهم، قائلين: «أنتم خير جنود الأرض وربنا معاكم، بحب منسى ومغربى دبابة».

كما شارك فى اللقاء الطفل ميسرة محمود مقلد- المصرى المقيم فى النمسا وسفير مبادرة «اتكلم عربى» فى أوروبا- مقدما شرحًا عن المبادرة التى أطلقها فى النمسا.