شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: أسماك المزارع السمكية أفضل من المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر رقم 3 على مستوى العالم في إنتاج سمك البلطي، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" قمنا بتطهير بحيرة المنزلة من الحشائش والعكارة والتعديات المخالفة لزيادة حجم إنتاجية الأسماك من البحيرة".

وأكمل السيد القصير:"مشروعات الاستزراع السمكي تعمل على سد الفجوة في الاستهلاك المحلي وتؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد من الخارج والمزارع السمكية تنتج أسماك آمنة وسليمة 100%".

وأضاف السيد القصير:" الأسماك المنتجة من المزارع السمكية أفضل من المستوردة من الخارج نظرا لمعايير الجودة التي يتم اتباعها في المزارع السمكية".