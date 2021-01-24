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وزير الزراعة: أسماك المزارع السمكية أفضل من المستوردة

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القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر رقم 3 على مستوى العالم في إنتاج سمك البلطي، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" قمنا بتطهير بحيرة المنزلة من الحشائش والعكارة والتعديات المخالفة  لزيادة حجم إنتاجية الأسماك من البحيرة".

 

وأكمل السيد القصير:"مشروعات الاستزراع السمكي تعمل على سد الفجوة في الاستهلاك المحلي وتؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد من الخارج والمزارع السمكية تنتج أسماك آمنة وسليمة 100%".

 

وأضاف السيد القصير:" الأسماك المنتجة من المزارع السمكية أفضل من المستوردة من الخارج نظرا لمعايير الجودة التي يتم اتباعها  في المزارع السمكية".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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