شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. السيسي: بدء التطعيم بلقاح كورونا بداية من الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تتصدى لكل شيء، وذلك يجب إيصاله لكل قطاعات الشعب المصري، مؤكدًا أن الدولة تعمل في كل القطاعات بأقصى طاقة ممكنة.

وأضاف السيسي، في تصريحات للإعلاميين والصحفيين، ونشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، مساء السبت، أن «الدولة تريد تغيير وجه الريف المصري بشكل متكامل، ولا نريد العمل فقط في القرى الأكثر احتياجًا».

وتابع أن «التكلفة المالية مخططة ومدبرة لتطوير 4500 قرية وريف، وكل قطاع وضع خططه وتكاليفه في الموازنة خلال الـ3 سنوات المقبلة»، مضيفًا أن «أهلنا في الريف يساعدونا في التطوير، لكي ننجز كل المشروعات بصورة سريعة».

وأكد أن «حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا بداية من الأحد للأطقم الطبية ثم أصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن».