شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لانفراد الخليج 365.. الصحة تعلن توزيع لقاح كورونا من مستشفى أبوخليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا لما انفردت به ”الخليج 365” أمس الجمعة ببدء توزيع وحقن لقاح كورونا الصينى للفئات الأولى بالتطعيم، وفي مقدمتهم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والفزز بالجمهورية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن البدء في توزيع اللقاح على الطاقم الطبي في مستشفيات العزل بدءا من غد الأحد ، على أن تكون البداية من مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا بمقر المستشفي للإعلان عن تفاصيل خطة توزيع لقاح كورونا الصينى، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفي سيكون في حديقة المستشفي حيث تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية منعا لعدوي كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة في معرفة أي بيانات عن اللقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الأعراض التي يمكن ان يتعرض لها متلقي لقاح كورونا تتمثل في وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفي مقدمتهم الفئات الأولي بالتطعيم وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن.