شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.

وأضاف المتحدث الرسمى، انه من المقرر أن يفتتح السيد الرئيس ايضاً بالفيديو كونفرنس عدد آخر من المشروعات الخاصة بانتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالاضافة الى مشروعات للالبان والانتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.

الرئيس السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد

الرئيس السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد

الرئيس السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد

الرئيس السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد

الرئيس السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد

الرئيس السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد

الرئيس السيسي يفتتح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد