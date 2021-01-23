شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: حققنا 85% من الاكتفاء الذاتي من الأسماك واستوردنا 325 ألف طن فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إن إجمالي الإنتاج المصري من الأسماك بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1،6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل )، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %.

وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية السبت، أن إجمالي ما تم تصديره خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن، موضحا أن أنواع الاصناف المستوردة من الأسماك هي أسماك الماكريل والرنجة والسردين.

وأوضح وزير الزراعة أن محاور تنمية الثروة السمكية تتركز على تنمية وتطوير بحيرات المنزلة والبرلس ومريوط والبردويل، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج البحيرات من الاسماك بلغ حوالى 183 ألف طن، مشددا على أهمية التوسع في الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون ومثلث الديبة وشرق التفريعة وشركة قناة السويس).

وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية الثروة السمكية منها تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية والتوسع في الإستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار موضحا إنه تم ترخيص عدد 9 مزارع في الاراضي الصحراوية للعمل بهذا النظام.

ولفت وزير الزراعة إلى التوسع في الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، موضحا إنه تمت موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على طرح عدد 21 موقع للأقفاص منها 9 مواقع في البحر الأحمر و12 موقع في البحر المتوسط للمستثمرين وجاري الانتهاء من إجراءات الطرح.

وشدد «القصير»، على ان الإرادة السياسية للقيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي إنعكست على الاهتمام بمشروعات الاستزراع السمكي وتطوير وتنمية البحيرات حيث تبوأت مصر المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً في الإستزراع السمكي والمركز الثالث عالمياً في إنتاج أسماك البلطي، حيث قاربت مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من الأسماك .

وإختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على ان ما تحقق على أرض الواقع بدعم سيادتكم المتواصل لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به وادارتكم الحكيمة لملف الأمن الغذائي خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، مكن الدولة المصرية وبكل ثقة من توفير الغذاء الآمن والصحي لشعب مصر العظيم على نحو تحققت معه كل محاور الأمن الغذائي.