شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الغرامة.. تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث كثير من المواطنين عبر محرك البحر «جوجل»، عن كيفية دفع فاتورة الهاتف الأرضى، لشهر يناير 2021.

وكانت الشركة المصرية للإتصالات، قد كشفت عن آخر موعد لسداد فاتورة يناير 2021 للهاتف الأرضي بدون غرامة. كما أتاحت المصرية للاتصالات، معرفة وسداد فاتورة الهاتف الأرضي بالاسم ورقم الهاتف، لشهر يناير الجاري، من موقع الشركة المصرية للاتصالات وذلك عن استهلاك شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن مواعيد فترة السماح الممنوحة لسداد الفاتورة دون دفع غرامة مالية، وكذلك مواعيد تحويل خط التليفون إلى العمل بنظام الاستقبال، وكذلك فرض غرامة تأخير على المتأخرين عن السداد.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمستخدمين مواعيد محددة لسداد فاتورة شهر يناير للهاتف الأرضي لعام 2021، وفقًا للتالى:

- بداية إصدار فاتورة التليفون الأرضي، منذ 15 يناير 2021 الماضى، وأوضحت الشركة إتاحة شهر سماح للسداد، ينتهي في 14 فبراير 2021.

- أما عن تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، سيكون اعتبارًا من 15 فبراير 2021.

- انتهاء فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021.

- أما عن رفع الخط مؤقتًا من الخدمة، سيكون اعتبارًا من يوم 15 مارس 2021، وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.

كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضى:

ويمكن للعملاء الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي، بالإسم والرقم عبر الرابط الموجود واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة، عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وتأتى تلك الخطوة لتجنب الزحام لمنع عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد. اضغط هنـــــــــــا

كما يمكن السداد الإلكترونى من خلال موقع الشركة من خلال الضغط هــنــــــــــــا.