شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك: الدور القيادى فى الكنيسة ليس تسلطا إنما هى خدمة وعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأنبا إبراهيم إسحق ، بطريرك الكاثوليك، فى قداس السيامة الأسقفية للأنبا توما مطران سوهاج الجديد، إن الدور القيادى فى الكنيسة ليس تسلطا ولا امتلاكا، إنما هي خدمة بذل و عطاء و لكى تكون هكذا لابد أن تكون الخدمة ثمرة حب ، مضيفا فى كلمته اليوم السبت ، في قداس تجليس الأنبا توما، نبتهج اليوم بسيامة الأنبا توما ، نشكر الله على مسيرة حياته وعمله في الكنيسة من أجل نموها .

وأضاف الأنبا إبراهيم إسحق ، بطريرك الكاثوليك، يجب أن يكون خادم الله ممثلاً لحضور المسيح ودور الرأس يوجه ويقود الجسد، والراعي الصالح دوره أيضًا أن يبذل نفسه من أجل الخراف، فرحين اليوم مع الأنبا توما بعد مسيرة حياته وخدمته وعطائه للكنيسة فى كل مراحل حياته الكهنوتية.

وخلال مراسم التجليس قال باسم آباء السينودس والأساقفة المجتمعين أقول لك أنبا توما : الرب اختراك من أجل خدمة الكنيسة ومنحك مسيرة طويلة لتكوينك إدارياً، أعطاك أسرة زرعت فيك أمور كثيرة و بالأكثر السخاء وحب الغير وحب الكنيسة الرب اختارك كما اختار بطرس الرسول وسائر الرسل.

واعتمد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فى 3 نوفمبر الماضى انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة المونسنيور توما حليم حبيب؛ مستشار سفارة الفاتيكان فى مالطا؛ مطراناً جديدا لكرسى سوهاج.