شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، وجميع مستشاري الهيئة بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير التي كانت نواة لثورة 30 يونيو.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، أن الهيئة أعربت عن اعتزازها بثورة 25 يناير التي كانت نواة لثورة 30 يونيو، والتي أكد فيها الشعب على تصحيح المسار نحو الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية التي جاء فخامة الرئيس ليحققها ومازال يحقق تلك الأهداف لبناء مصر الحديثة لينعم الشعب بالرخاء والتنمية، سائلين المولى عز وجل أن يعين سيادته على تحقيق ما يصبو إليه من التنمية الشاملة في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

كما أعرب رئيس الهيئة وجميع مستشاريها عن خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة التاسعة والستين، موجهين فيها خالص الدعاء بالرحمة والمغفرة لأرواح شهداء الواجب من رجال شرطتنا الباسلة الذين دافعوا عن مصرنا الغالية وما زالوا يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي سائلين المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل من كل شر وأن يسددهم في دحر كل من تسول له نفسه محاولة النيل من هذا الوطن. داعين المولى أن يحفظ مصر وابناءها من كل شر وسؤ في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.