شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير 49 رحلة دولية وداخلية لنقل 4629 راكبًا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير شركة مصر للطيران، غداً الأحد، ٤٩ رحلة جوية بمعدل ٣٤ رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد، جدة، ندجامينا، الرياض، تونس، كازابلانكا، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، كوبنهاجن، روما، عمان، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، و٩ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٦ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٦٢٩ راكبا.