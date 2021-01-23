شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنوات معاناة.. مصري يعود من السعودية بمستحقاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالمملكة بعد 5 سنوات من عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن، للحصول على مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 112 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مشكلة المواطن المصري، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال المتحدث الرسمي أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تمكن من إنهاء معاناة أحد العاملين المصريين بالسعودية، ويدعي ياسر يسري، بعد خمس سنوات من عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن، وحصوله على مستحقاته البالغة 27 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 112 ألف جنيه مصري تقريبا، وإصدار تأشيرة خروج نهائي للسفر إلى مصر.