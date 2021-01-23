شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل وشروط تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. 25 رغبة و3 أيام لتعديل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 10 لسنة 2021، بشأن نظام القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة والأهلية فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

وقال قرار وزير التعليم العالى، أنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسته المعقودة بتاريخ 24 ديسمبر 2020، وعلى ما عرضه أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وتضمن قرار وزير التعليم العالى الصادر بشأن نظام القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة والأهلية النص على مرحلة اختبارات القبول والتى تضمنت الأتى:-

1- تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التى سوف يتم عمل اختبارات قبول بها

2- تحدد كل جامعة نوع اختبارات القبول المطلوبة

3- تحدد كل جامعة قيمة إجراء هذه الاختبارات على موقعها ومكان السداد

4- يتم إجراء الاختبارات بدءا من شهر مارس للفصل الدراسى الأول وشهرى ديسمبر ويناير للفصل الدراسى الثانى

5- يمسح بعمل اختبارات قبول محدودة قبل ملحق التنسيق

كما تضمن القرار مرحلة الإعداد للتنسيق وهى:-

1- تقوم كل جامعة بإعداد قوائم الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول شرط أن تزيد أعداد الطلاب بهذه القوائم عن العدد المسموح به للقبول بالكلية ليتسنى للنظام الاختيار من بينهم وإلا لن يعتد بالقوائم المقدمة ويتم الاختيار من عموم المتقدمين

2- تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التى سوف يتم الاختيار لها من قوائم الناجحين فى اختبارات القبول والكليات التى يكون فيها الاختيار من عموم المتقدمين

وفيما يخص مراحل التنسيق نص القرار على :-

1- يتم إنشاء حساب لكل جامعة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة

2- تسجل كل جامعة إلكترونيا بعد اطلاعها على كلمة المرور الكليات والتخصصات والطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول على مسئوليتها وذلك بنظام Pdf حتى لا يتلاعب أحد فى هذه القوائم.

3- بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة يسمح للطلاب الناجحين فى عام القبول وما قبله فقط بتسجيل رغباتهم إلكترونيا وذلك بحد أقصى 25 رغبة والطالب مسئول عن بياناته التى يقوم بتسجيلها على نموذج القبول وبالأخص البريد الإلكترونى الخاص به.

4- المعروض أمام الطلاب من قوائم الكليات لابد وأن يكون مقترنا بقيمة المصروفات الدراسية للعام الكامل حيث أن التفاوت فى مصروفات الكليات سوف يكون من عوامل جذب الطلاب لكليات بعينها عن كليات أخرى

5- يسمح للطالب بتغيير رغباته حتى 3 أيام من بدء أعمال القبول وبعدها سوف يرفض النظام تلقائيا إجراء أى تغييرات فى الرغبات

6- يتم إعلان الطلاب بترشيحاتهم على الكليات المختلفة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة

7- يمنح الطلاب فترة 48 ساعة لمراجعة ترشيحاتهم وللتظلمات ولمراجعة إدارة التنسيق إلكترونيا والتأكد من توافق أسماء المسجلين مع قوائم النجاح فى الثانوية العامة

8- بعد مرور هذه الفترة سوف يتم غلق الموقع وتوزيع الطلاب المتقدمين على كليات الجامعات الخاصة

9- تقوم الجامعات بسحب ملفات الترشيحات للكليات المختلفة بعد ساعة واحدة من الانتهاء من التوزيع وإعلان أسماء الطلاب المقبولين بكل كلية لكل جامعة