شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حجم استثمارات مصر في الكهرباء تجاوز 500 مليار جنيه ولدينا فائض للتصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المحور الثاني من المشروعات القومية والمخطط الاستراتيجي، هو تطوير العمران القائم وتحسين جودة الحياة لـ100 مليون مواطن، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة عملاقة من المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية ومازالت تنفذها على الارض، منها على سبيل المثال، في مجال الاسكان تم الوصول بالاستثمارات إلى ما يقرب من تريليون جنيه، حيث تم انشاء مليون وحدة على مدار 5 سنوات من المقرر ان يتم الانتهاء منهم تماما خلال العام الجاري، (اسكان اجتماعي، اسكان بديل للمناطق الغير امنة، ووحدات للاسر المتوسطة أو فوق متوسطة).

وأشار مدبولي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أن الدولة نفذت جهدا كبيرا في مجال الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، وأن مصر كانت تواجه هذه المشكلة حيث كان يعيش في هذه المناطق مليون مواطن وتم العمل على هذا المشروع الكبير، وتأمين مستقبل لأولادنا وتوفير مناخ صحى وسليم وآمن.

وأضاف أن قطاع المياه والصرف الصحي يعاني ويواجه مشاكل كثيرة، مشيرا إلى أنه تم رفع الطاقة الخاصة بمياه الشرب من 20 مليون متر في اليوم إلى 30.7 متر في اليوم، وتم إضافة خلال 4 سنوات 10.7 مليون متر مكعب، وتم الوصول لتغطية في الصرف الصحي لنسبة 65 %، 38 % في الريف، و96 % في المدن.

وفي مجال النقل المواصلات، قال مدبولي إنه تم إنفاق 220 مليار جنيه لتطوير مرفق السكك الحديدية وخلال العامين القادمين سيكون أمامنا منظومة جيدة من خلال تطوير كافة محطات السكك الحديدية، وتطوير اسطول الجرارات والعربات، وأيضا تم تحديث وسائل النقل الداخلية، ومنظومة الأتوبيسات وشبكة النقل الجماعي الداخلية، مشيرا إلى أن هناك احتياجات لشبكة جديدة لتتواءم مع التوسعات العمرانية الجديدة، لذلك كان لدينا المشروع العملاق «التقنيات بالنظم الكهربائية»، مشروع القطار الكهربائي والمونوريل، مشيرا إلى أن المشروع الأهم الذي وجه الرئيس السيسي بتنفيذه هو إنشاء شبكة جديدة للسكك الحديدية باستخدام القطارات الكهربائية فائقة السرعة لربط العمران القائم بالعمران الجديد، وذلك من خلال شبكة جديدة تصل إلى ألفين كيلو متر جدد يتم تنفيذها لربط العمران القائم بالعمران الجديد بتكلفة استثمارية 350 مليار جنيه.

وفي مجال الكهرباء، قال مدبولي إنه كان لدينا تحدى كبير بحجم استثمارات تجاوز 500 مليار جنيه، وأصبح لدينا فائض من الكهرباء ولدينا قدرة لتصدير هذا العنصر المهم من الطاقة للدول المحيطة.

وفي مجال التعليم العالي، أوضح مدبولي أن توجيهات الرئيس السيسي أن يكون لدينا جامعة حكومية في كل محافظة وهو ما تحقق بالفعل وخلال هذا العام ستكون أخر جامعة هي المتواجدة في البحر الأحمر ستدخل الخدمة، وذلك في إطار إنشاء شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية التي تتعامل بالتقنيات والعلوم الحديثة التي يتجه نحوها العالم الآن، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الدولة في هذه الجامعات- إنشاء 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية- تصل إلى 150 مليار جنيه.