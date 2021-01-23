شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس: الريف هيبقى حاجة تانية بعد 3 سنوات.. وماسبناش قطاع إلا واشتغلنا فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الريف سيتغير شكله في خلال 3سنوات بشكل كبير، مبينا: "إن شاء الله هندخل الريف في خلال 3 سنوات وهنخرج منه حاجة تانية خالص.. مصر تانية".

أضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاحه مشروعات قومية في شرق بورسعيد، أن أكبر رقم تتكلفه المشروعات في قطاع الصرف الصحى، متابعا: "ننشئ محطات معالجة ثنائية وثلاثية طبقا للموقف.. ولا يمكن يبقى فيه صرف يلقى الترع والمصارف مرة تانية، إحنا بنخطط لعملنا وماشيين بتدرج متوازن جدا".

وتابع الرئيس: "أول مشكلة كانت بتقابل لناس كانت في قطاع الكهرباء والطاقة.. وعلشان نرفع كفاءة القطاع ده بنتجاوز 1000 مليار جنيه.. المصانع كانت بتقفل بسبب الكهرباء والمستشفيات كانت بتقول فيه خطورة على حياة الأطفال في الحضانات.. والنهاردة عندنا كهرباء زيادة ونقدر نصدر لدول الجوار".

وأكمل الرئيس: "إحنا ماسبناش قطاع إلا واشتغلنا فيه.. وان عندنا مشكلة في مصر والناس كلها قالت مش ممكن حد يقدر لكن ربنا قدرنا.. واللى بيشتغل في مصر شركات مصرية ولو كان ده اتعمل بشركات أجنبية كنا هنتكلف كتير لأنه كان هيبقى بالدولار مش بالجنيه".