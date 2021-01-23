شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في يانجون يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس جمهورية اتحاد ميانمار «وين مينت» السفير شريف الليثي، حيث تسلم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية اتحاد ميانمار. وقد شارك في مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي جرت بالعاصمة السياسية «نبيدو» وزير التعاون الدولي الميانماري «جو تين»، والمدير العام لإدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الميانمارية «وانا هان».

وقد أعرب الرئيس الميانماري عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بتميز علاقات بلاده الثنائية مع مصر، والتي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، مؤكداً رغبته في تعميق مفهوم التعاون مع مصر في جميع المجالات.

من جانبه، هنأ السفير شريف الليثي الرئيس الميانماري بفوز الحزب الحاكم بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر 2020، مؤكداً تقدير مصر للعلاقات الثنائية مع ميانمار، معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين تطوراً شاملاً ملحوظاً في جميع المجالات، خاصة الزراعة والتجارة والاستثمار والسياحة والتنسيق في المحافل الدولية.

السفير المصري في يانجون يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية ميانمار

السفير المصري في يانجون يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية ميانمار

السفير المصري في يانجون يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية ميانمار