شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تغلق مسجد الرحمن فى بورسعيد بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، غلق مسجد (الرحمن) بسوق البالة في إدارة أوقاف الشرق وبورفؤاد بمديرية أوقاف بورسعيد، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، لحين أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن القرار جاء بناء على ما ورد يوم الجمعة من مديرية أوقاف بورسعيد، بشأن عدم التزام رواد المسجد، وأكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله (عز وجل).

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة التباعد الاجتماعى، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه فى أذى الخلق، قائلاً:"وقد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.