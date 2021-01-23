جامعة حلوان تطلق غدا مبادرة "الجامعة معاك" لدعم الأسر الأكثر احتياجا

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القاهرة - سامية سيد - تطلق جامعة حلوان غدا، الأحد، مبادرة "الجامعة معاك" لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى المناطق المحيطة بالجامعة لمنطقتى كفر العلو وعرب راشد، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030، وانطلاقاً من خطة جامعة حلوان الاستراتيجية 2025 لتطوير المناطق العشوائية المحيطة تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة .

يأتى ذلك تأكيدا على الدور الحيوى بين الجامعة وشركاء المجتمع من مواطنى المناطق الأكثر احتياجا المحيطة بالجامعة، والتى قام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة بالتعرف على احتياجاتها وعمل على التجاوب معها، وكان مؤشر التنمية بقيمة مضافة عما سبق، وذلك باستخدام الأساليب والآليات المهنية التى تحقق البرامج التنموية والمساندة المجتمعية مع المجتمع المحيط بالجامعة، التى تدعم وتشارك فى تنفيذ البرامج التنموية على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتثقيفية بمشاركة وتعاون مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة سناء حجازى، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، أن المستهدف التنموى لخدمة مواطنى كفر العلو هو تحقيق المصداقية فى مراحل العمل التنموى المختلفة، وذلك بالمشاركة مع كافة أطراف المجتمع من وزارات وشركات قومية ورجال أعمال وممثلى نواب الشعب والجمعيات الأهلية، وذلك وفقا لخطة مركز رصد التى تبنى جسور التواصل والثقة بين الجامعة وقطاع البيئة والمجتمع .

كما تعمل الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على بناء شراكات استراتيجية مع العديد من التخصصات العلمية والجهات المعنية الحكومية والأهلية المعنية بتطوير المناطق الأكثر احتياجا لتحسين نوعية ومستوى الحياة للمواطنين وفى المناطق نفسها، كما يشارك أيضا حى حلوان فى جوانب تنموية بالمشاركة مع الجامعة.