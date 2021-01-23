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التعليم تحدد ضوابط تغيير التخصص لطلبة الدبلومات الفنية.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب المدارس الفنية تغيير التخصص الدراسى فى المرحلة الثانوية، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل وضوابط تغيير التخصصات.

 

ـ يجوز لمن أمضى عاما دراسيا واحدا التحويل من تخصص لأخر.

 

ـ تشمل نوعيات التعليم "صناعى وتجارى وزراعى وفندقى".

 

ـ يجوز التحويل لمن يدرس فى مدارس التعليم الفنى الرسمية أو الخاصة.

 

ـ التحويل فى العام التالى إلى الصف الأول.

 

ـ الطالب سيلتحق بعد تحويله إلى أولى ثانوى وليس 2 ثانوى.

 

ـ يجب أن يكون مجموع درجاته فى الإعدادية يسمح بالقبول فى تخصص أخر.

 

ـ يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بأولى ثانوى المحول منه مدة بقاء بنفس الصف.

 

ـ عدم تجاوز النسبة المسموح بها لطلاب العمال.

 

ـ يشترط أن يكون الطلبة المقيدون بالمدرسة بكل نوعية على نظام العمل وفق المسموح به.

 

ـ فى حالة استكمال النسبة بنوعية يتم تقدم الطلاب لنوعيات مختلفة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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