شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد ضوابط تغيير التخصص لطلبة الدبلومات الفنية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب المدارس الفنية تغيير التخصص الدراسى فى المرحلة الثانوية، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل وضوابط تغيير التخصصات.
ـ يجوز لمن أمضى عاما دراسيا واحدا التحويل من تخصص لأخر.
ـ تشمل نوعيات التعليم "صناعى وتجارى وزراعى وفندقى".
ـ يجوز التحويل لمن يدرس فى مدارس التعليم الفنى الرسمية أو الخاصة.
ـ التحويل فى العام التالى إلى الصف الأول.
ـ الطالب سيلتحق بعد تحويله إلى أولى ثانوى وليس 2 ثانوى.
ـ يجب أن يكون مجموع درجاته فى الإعدادية يسمح بالقبول فى تخصص أخر.
ـ يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بأولى ثانوى المحول منه مدة بقاء بنفس الصف.
ـ عدم تجاوز النسبة المسموح بها لطلاب العمال.
ـ يشترط أن يكون الطلبة المقيدون بالمدرسة بكل نوعية على نظام العمل وفق المسموح به.
ـ فى حالة استكمال النسبة بنوعية يتم تقدم الطلاب لنوعيات مختلفة.