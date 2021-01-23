شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد ضوابط تغيير التخصص لطلبة الدبلومات الفنية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب المدارس الفنية تغيير التخصص الدراسى فى المرحلة الثانوية، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل وضوابط تغيير التخصصات.

ـ يجوز لمن أمضى عاما دراسيا واحدا التحويل من تخصص لأخر.

ـ تشمل نوعيات التعليم "صناعى وتجارى وزراعى وفندقى".

ـ يجوز التحويل لمن يدرس فى مدارس التعليم الفنى الرسمية أو الخاصة.

ـ التحويل فى العام التالى إلى الصف الأول.

ـ الطالب سيلتحق بعد تحويله إلى أولى ثانوى وليس 2 ثانوى.

ـ يجب أن يكون مجموع درجاته فى الإعدادية يسمح بالقبول فى تخصص أخر.

ـ يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بأولى ثانوى المحول منه مدة بقاء بنفس الصف.

ـ عدم تجاوز النسبة المسموح بها لطلاب العمال.

ـ يشترط أن يكون الطلبة المقيدون بالمدرسة بكل نوعية على نظام العمل وفق المسموح به.

ـ فى حالة استكمال النسبة بنوعية يتم تقدم الطلاب لنوعيات مختلفة.