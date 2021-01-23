شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية المستدامة: توزيع 50 ألف شتلة زيتون بالمجان على مزارعى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، أن مشتل الزراعات بالحقول الإرشادية بالمركز جاهز حاليا لتوزيع ٥٠ ألف شتلة زيتون، بالإضافة إلى الكمبوست والكبريت والمخصبات على المزارعين بمراكز ومدن المحافظة بالمجان، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بالمركز بعد إجراء المعاينات ومراجعة كشوف المستحقين وفق معايير التوزيع والاستعداد بالجور بأراضى زراعة الزيتون.