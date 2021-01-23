شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الكلى والأورام الفئة الثانية فى تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعدة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدوائية، إن هناك استعدادات كبيرة لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، لاسيما وأن هذه الفئة هى الأولى في تلقى اللقاح، لأنها في الخط الأول في مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت نهى عاصم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه لا داعى للقلق من الاستمرارية في التطعيم باللقاح خاصة وأن الجرعة تؤخذ على مرتين، متابعه: "الفئة الثانية في التطعيم هم أصحاب الأمراض المزمنة والسن المتقدم وبعض أصحاب الأمراض الأخرى مثل الكلى والأورام.. وهؤلاء أولوية فى التعطيم".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية بمستشفيات العزل يوم الأحد المقبل، موضحة أن التطعيمات ستكون اختيارية للطواقم الطبية وبالمجان، خاصة أنهم خط الدفاع الأول من إصابات كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.