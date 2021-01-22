شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة راهب بدير مار جرجس الخطاطبة والبابا تواضروس يرسل التعازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الراهب القمص أرسانيوس الجورجي، قد توفى عن عمر بلغ 52 سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 26 سنة.

وأضافت في بيان اليوم، ولد الأب يوم 3 يناير 1969، وترهب بدير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة يوم 14 أبريل من عام 1995، ونال درجة القسيسية في 26 فبراير 2007 ورتبة القمصية في 2فبراير 2008.

وتابعت، قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب القمص أرسانيوس الجورجي طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

والخميس 14 يناير الجاري، توفى القس إشعياء عزيز كاهن كنيسة القديسين البابا أثناسيوس والأنبا بيشوى بالخصوص، التابعة لإيبارشية شبين القناطر، القليوبية، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بيان، يبلغ الأب المتنيح من العمر 54 عامًا، قضى منها حوالي خمس سنوات فقط في الخدمة الكهنوتية، حيث ولد يوم 1 أبريل 1967 وسيم كاهنًا يوم 9 نوفمبر2015، وأقيمت صلوات تجنيزه في الواحدة ونصف من بعد ظهر اليوم، بكنيسة السيدة العذراء، أرض الجولف بمصر الجديدة بحضور نيافة الأنبا بطرس أسقف الإيبارشية وعدد محدود من كهنة الإيبارشية وأعضاء أسرته نظرًا للظروف الحالية.