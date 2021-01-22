الخليج 365: بدء تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا فى مستشفيات العزل الأحد

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية، بمستشفيات العزل يوم الأحد المقبل، وقالت وزارة الصحة والسكان، بحسب مصادر مسؤولة لـ«الخليج 365»، إن التطعيمات ستكون اختيارية للطواقم الطبية وبالمجان، خاصة أنهم خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وأوضحت المصادر بالوزارة، أن التطعيمات آمنة، وخضعت لكل التحاليل التى أثبتت فاعليتها.. تحت عنوان"الصحة تعلن بدء تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا فى مستشفيات العزل الأحد.. التطعيمات اختيارية وبالمجان للطواقم الطبية.. و"15335" الخط الساخن للاستفسار عن آليات التلقيح.

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