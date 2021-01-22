​"لسنا خصوم الحكومة وتحية للمجلس السابق".. 10 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب على مدار الأسبوع المنقضي، إطلاق المستشار حنفي جبالي عددًا من التصريحات المهمة، حصرتها الأمانة العامة للمجلس في النقاط التالية..

1- "برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة، ومجلس النواب سيعمل مع كافة المؤسسات والقطاعات لتنفيذ الرؤية الطموحة للرئيس عبدالفتاح السيسي 2030 من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن".

2- "المواطن المصري في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب، الذي سيعمل بكافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة".

3- "ضرورة الحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة من خلال الالتزام بلائحة المجلس، وعدم الجلوس في المقاعد المخصصة للوزراء أو مقاطعتهم أثناء الحديث، وعدم التحدث أثناء سير الجلسة، من أجل الظهور بالمظهر الحضاري اللائق بمجلس النواب".

4- "لسنا في خصومة مع الحكومة، فنحن نتعاون معها لتصحيح ما نراه، ويسعدني سماع صوت المعارضة تحت قبة البرلمان، وعلى الهيئات البرلمانية التنسيق داخلها لتحديد من سيتحدث تجنبًا للتكرار".

5- "اتبع أسلوبًا هادئًا في إدارة الجلسات العامة وأوكد التزامي أمام الوطن والمواطنين والنواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع".

6- "تحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتي كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن".

7- "تحية للشهداء الذين فاضت أرواحهم دفاعًا عن هذا الوطن، فالشهيد هو من تخلى عن الحياة الدنيا وزينتها للحفاظ على كرامة الوطن، وهو البطل الذي يواجه الموت بكل شجاعة مسطراً أعظم التحديات على الأرض".

8- "تحية لأم وأخت وزوجة وأبناء الشهيد، وتحية لكل مفقودي وضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.. والكل شريك في حماية الوطن ورفع شأنه".

9- "خالص التقدير للدور الذي قام ويقوم به الفن في مصر على مدار التاريخ.. فالفن يمثل القوة الناعمة والداعمة لمصر على مر التاريخ".

10- "تفعيل التابلت والتخلي عن الورق، ضرورة مهمة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا ويجب الإبقاء على تفعيل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول".