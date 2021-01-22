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"السكة الحديد" تناشد الركاب عبر "الخليج 365" بالاعتماد على الحجز الإلكتروني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال محمود ماهر مدير عام الإدارة المركزية للحجز والمبيعات بهيئة السكك الحديدية، إنه سيتم طرح مقاعد القطارات المكيفة والـ VIP، والروسية الجديدة للحجز عبر الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الخاص بالهيئة على الهواتف المحمولة.

وناشد ماهر عبر "الخليج 365" جمهور الركاب بالاعتماد على الحجز الإلكتروني لتذاكر القطارات، حرصًا على سلامة المواطنين في ظل أزمة انتشار فيروس ، وتقليل انتشار العدوى.

وأكد رئيس الإدارة المركزية بالسكة الحديد، أن الهيئة تتيح 20% من تذاكر القطارات المطروحة بمختلف القطارات للحجز الإلكتروني، مؤكدًا أن هذه النسبة قابلة للزيادة، حال كثرة الإقبال عليها.

ولفت إلى أن نسبة الـ20% المخصصة للحجز الإلكتروني قد تشهد إقبالًا في بعض القطارات وتنفذ بالكامل، موضحًا أن التذاكر المتاحة إلكترونيًا، يتم سحبها من الموقع الإلكتروني للهيئة وتصرف عبر شباك التذاكر قبل موعد قيام القطار بـ24 ساعة كاملة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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