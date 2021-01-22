شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 3286 مواطنًا خلال القوافل الطبية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية وادي عبادي بمركز ادفو، وقرية حديدون بمركز دراو، واستمرت لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد (3286 ) مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي. تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.