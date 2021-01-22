شكرا لقرائتكم خبر عن تبطين ترعة فهمي بمنشأة القناطر.. وتطهير مستشفى الرمد بحي جنوب الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت جهود مركز ومدينة منشأة القناطر بأعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات من كل قرى المركز واستكمال أعمال مسلة ميدان مدخل الشون بأبوغالب واستكمال أعمال خط إنارة بمدخل أبوغالب واستكمال أعمال تبطين ترعه فهمى وكفر حكيم.

كما قام حي الهرم بمتابعة أعمال رفع باقي المخلفات الموجودة خلف عمارات الشارقة مدخل مدينه الرحمن وإصلاح ماسورة مياه شارع الجامع من شارع زغلول رقم / ١٢٠٧٩.

وقام حي العجوزة بتركيب بلاط انترلوك بشارع سيد درويش بعد حفر أعمال كهرباء وتم رفع المخلفات وبشارع سيد عطوة وتم رفع المخلفات بشارع عبدالعظيم راشد بعد تنفيذ جهد كهرباء وتم رفع المخلفات وردم بالرمل ودقشوم تمهيدا للأسفلت بشارع مدينة الإعلام إثر كسر ماسورة مرة أخرى وتم رفع المخلفات إلى جانب حفر لغرفة إنارة وقاعدة خرسانية بشارع السودان وتطهير وغسيل بلاعات الأمطار بسريع المحور وإصلاح ماسورة مياة بشارع شاهين قطرها ٣٠٠ مم.

كما قام حي جنوب الجيزة برفع إشغالات المقاهي المخالفة، إلى جانب تطهير مستشفى الرمد وجميع المبانى المحيطة بها. وفي مدينة الحوامدية، تم تحرير 20 محضرا لعدم ارتداء الكمامات بالمحال.