شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوص تشارك في مبادرة «اتحضر للأخضر» بزراعة 1000 شجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، اليوم، اجتماعا بحضور ممثلين من جمعية أضواء المستقبل لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية تحت عنوان «اتحضر للأخضر اتحضر للمستقبل» برعاية وزارة البيئة، وذلك لزراعة 1000 شجرة بمدينة الخصوص.

وتابع رئيس المدينة، أعمال النظافة اليومية بالشوارع، وتم إزالة جميع التراكمات ورفع الأتربة من الشوارع الرئيسية والجانبية والانفاق بالمدينة، بحضرور حنفى موسى وهانى عبدالسميع نائبا رئيس المدينة.

الخصوص تشارك فى ميادرة اتحضر للاخضر

الخصوص تشارك فى ميادرة اتحضر للاخضر

كما تم عقد اجتماع تنسيقى بحضور ممثلى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وشركة غاز مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنسيق الأعمال للخطة الاستثمارية للعام الحالى ولعدم تعارض الأعمال.