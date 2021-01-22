شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير موقف محرم بك و11 مسجدًا بالإسكندرية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت أحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة لتطهير المنشآت والمساجد في إطار جهود مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه جرى تطهير الموقف الجديد «موقف سيارات الأقاليم» بمحرم بك، لكونه بوابة الدخول والخروج من وإلى الإسكندرية.

وأشارت رئيس حي غرب إلى استمرار أعمال تطهير كافة المنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنون يوميا، للحد من انتسار فيروس كورونا المستجد.

وأجرى حي العامرية أول أعمال تعقيم وتطهير شاملة لـ 11 مسجدا بشارعي مخزن الزيت والوكالة، باستخدام الكلور والمطهرات الموصي بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.

يأتي تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

صور.. تطهير الموقف الجديد و11 مسجدا بالإسكندرية لمواجهة كورونا

صور.. تطهير الموقف الجديد و11 مسجدا بالإسكندرية لمواجهة كورونا

صور.. تطهير الموقف الجديد و11 مسجدا بالإسكندرية لمواجهة كورونا

صور.. تطهير الموقف الجديد و11 مسجدا بالإسكندرية لمواجهة كورونا

صور.. تطهير الموقف الجديد و11 مسجدا بالإسكندرية لمواجهة كورونا