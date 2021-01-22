شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: مشروع بحثي مشترك مع وكالة الفضاء المصرية لبناء قمر صناعي للاستشعار عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، عن توقيع إتفاق تنفيذي مع وكالة الفضاء المصرية، لبناء قمر صناعي من نوعية «كيوب سات» للاستشعار عن بعد، بتمويل قدره 6 مليون جنيه، وذلك في اطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الجامعة والوكالة.

وقال «الجيزاوي»، إن القمر الصناعى الجارى تنفيذه يأتي في اطار تنفيذ برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، إن الاتفاق يتضمن تصميم وتصنيع واختبار قمر صناعى مكعب بقياس 10× 10 × 10 سم3 عن طريق تحليل المهمة للقمر، واستنتاج مواصفات النظم الفرعية والبرمجيات، وتصميم النظم الفرعية والبرمجيات واختبارها، بالإضافة إلى تجميع مكونات القمر والبرمجيات واختبار وظائف القمر وتقييم أدائه الوظيفى.

كان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق، وقع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي بروتوكول تعاون بين الجامعة والوكالة.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات العلمية والمادية من مراكز بحثية ومعامل وورش وكوادر بشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدى الطرفين.

كما يهدف البروتوكول أيضًا إلى التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، وتدريب الطلاب بكليات الهندسة في المعامل المتخصصة الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية.