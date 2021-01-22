شكرا لقرائتكم خبر عن وقف وإزالة مخالفتين بناء في المهد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وقف أعمال بناء في المهد وإزالتها لمساحة 100 مترا بقرية 7 «الكمال» التابعة للوحدة المحلية القروية بدمشير.

وأضاف «صلاح» أنه تم إيقاف أعمال صب سقف خرساني بالدور الثالث بقرية صفد اللبن التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، وتحرير المحاضر اللازمة قانونا .