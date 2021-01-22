شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تجهز سيناريوهات تقييم الطلاب بعد إجازة نصف العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تجهز خطة للفصل الدراسى الثانى بها مواعيد بدء الترم وآلية تقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الأول، وتتضمن أيضا عدة سيناريوهات مهمة لتقييم الطلاب، موضحة أنه سيتم إعلانها قبل نهاية إجازة نصف العام الدراسى المقرر لها 20 فبراير المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن الوزارة سوف تقيم الطلاب عن الترم الأول بأى وسيلة كانت أقربها الامتحانات التحريرية حسب طبيعة تقييم الطلاب، فمثلا طلاب المرحلة الثانوية الأول والثانى سيؤدون امتحان الترم إلكترونيا على التابلت ورياض الأطفال، ومن الأول حتى الثالث الابتدائى، لن يتم تقييمهم من خلال امتحانات حسب طبيعة التقييم المعتمد فى النظام الجديد للتعليم.

وأشارت المصادر، إلى أن طلاب النقل من الرابع حتى الثالث الإعدادى سوف تقيمهم الوزارة بشكل وطريقة معينة تشمل عدة سيناريوهات الامتحان التحريرى أقربها، ولكن كل ذلك متوقف على قرار عودة الطلاب للمدارس، موضحة إذا عاد الطلاب إلى المدارس بشكل طبيعى نهاية فبراير المقبل، بعد انتهاء إجازة نصف العام تستطيع الوزارة عقد الامتحانات التحريرية بعدها يبدأ الترم الثانى.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة ما يثار بشأن وجود نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام، وأكد الوزير فى رده على استفسارات البعض عبر جروب "التعليم مشروع مصر القومي" عبر تطبيق "واتس آب"، إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وكانت العام الدراسى توقف بعد زيادة أعداد الإصابات بكورونا، وتم منح الطلاب إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل.