شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يناقش غدا استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى للجامعات، غدا السبت، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وبحضور رؤساء الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمناقشة استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الأول وآليات اتمام وانعقاد الامتحانات .

ومن المتوقع، أن يناقش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مصير الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من السودان، وذلك لظهور النتيجة عقب غلق باب تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020 / 2021 .

كانت وزارة التعليم العالى أكدت أنه لا صحة لدمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى للجامعات واستبدالهما بأبحاث، موضحة أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو طرح أى مقترحات في هذا الشأن، وأن كافة الامتحانات قائمة كما هي دون استبدالها بأبحاث، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع مراحل التعليم الجامعي بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية ستعقد عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي في20 فبراير 2021، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعا طارئا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتى تنص على الآتى:-

1 - استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكترونى بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداءً من يوم السبت 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2020.

2 - ‏بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2020 وحتى السبت 20 فبراير 2020.

3 - تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية فى جميع مراحل التعليم الجامعى والدراسات العليا، وذلك فى كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.