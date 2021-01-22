شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: بئران جديدان للمياه الجوفية يدخلان الخدمة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سيد شلبى، رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من تجهيز بئران جديدان سوف يدخلان الخدمة بشمال سيناء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والميكانيكة والكهربائية والاستلام الابتدائى للآبار تمهيدا لدخولهم الخدمة وذلك فى إطار خطة الوزارة للتنمية والحفاظ على الزراعات القائمة بوسط سيناء.

وأضاف شلبى أنه تم اعتماد ضوابط لتشغيل الآبار الجوفية وتشمل تحديد كمية المياه، وألا تتجاوز المسموح به واستخدام الطاقة الشمسية وعمل خزانات أرضية للرى الليلى "تخزين"، واختيار المحاصيل غير الشرهة للمياه وذات عائد اقتصادي وحظر استخدام الري بالغمر باستخدام الري بالتنقيط، وكذلك عدد ساعات تشغيل كل بئر وكمية المياه المنصرفة منه وفقا لمراحل نمو المحصول.

وتنفذ جامعة القاهرة دراسة لصالح وزارة الرى لتحديد إمكانيات الخزانات الجوفية والسحب اﻵمن على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة قيام وزارة الموارد المائية والري بعمل دراسة شاملة لخزانات المياه الجوفية بمصر تخدم جميع ما سبق من دراسات وتخرج بنتائج متكاملة عن إمتدادات الخزانات الجوفية وإمكانات السحب السنوي المتاح بكل خزان وكل منطقة، ونوعية المياه والهبوط المتوقع طبقا لسيناريوهات السحب المختلفة، اتباعاً للأصول الفنية للبحث العلمي الممنهج للوصول إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة وبناء نماذج رياضية للتنبؤ بسلوك خزانات المياه الجوفية المستقبلي عند أنماط الاستهلاك المختلفة لذلك تم التعاقد مع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة وهي تجميع قاعدة البيانات وبناء النماذج الرياضية وتحديث الخرائط الهيدرو جيولوجية للخزانات الجوفية.

جدير بالذكر أنه تم تدريب 50 مهندسا من مهندسي قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية بالإضافة إلى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها والتعديل بها لضمان توافق النتائج مع القياسات اللاحقة لبناء النماذج الرياضية للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذي القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية تضمن استدامة التنمية على المياه الجوفية.