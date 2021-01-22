شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعلن عن رصف الطرق الداخلية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عن رصف الطرق والشوارع الداخلية في مدينة العريش لتيسير حركة المرور، ضمن المرحلة الثانية من تطوير مدينة العريش.

وأكد المحافظ، في تصريح، على اختيار 3 شوارع طولية وأخرى عرضية في كل منطقة وحى ليتم البدء في رصفها على التوازى حتى تتحقق السيولة المرورية في الشوارع وتيسير حركة مرور المواطنين.

أشار المحافظ إلى البدء حاليا بميدان السادات، حيث يجرى رفع كفاءة ورصف المنطقة الجنوبية للميدان، مؤكدًا تنفيذ مشروعات في شتي القطاعات لتسير حياة المواطنين.