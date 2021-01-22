شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: التعويضات تسير بمنظومة ثابتة.. وكل مستحق سيحصل على حقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن التعويضات تسير وفق منظومة ثابتة وكل مستحق سيحصل على حقه، إلا أنه يتم التدقيق لقضاء على أي تجاوزات كما حدث من قبل.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، على صرف تعويضات المنازل والزراعات لكل المضارين بالعريش والشيخ زويد ورفح، وأن هناك لجنة لحصر التعويضات بقرى مركز بئر العبد المتضررة من الأحداث الأخيرة .

أعلن المحافظ عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، لعدد 193 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح، بقيمة 98 مليونا و584 ألفا و800 جنيه، مشيرًا إلى أن مبالغ التعويضات تتراوح بين 400 إلى 600 ألف جنيه.