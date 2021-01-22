شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض معدية: فرص الإصابة بكورونا تزيد بعد ارتداء الكمامة أكثر من 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الأمراض المعدية والكبد بقصر العينى، إن هناك العديد من أنواع الكمامات، فيوجد النوع الجراحى والآخر الكمامات العادية، مؤكدا أن أقصى استخدام للكمامة العادية هو 6 ساعات ثم يتم التخلص منها ولا يجوز استخدامها مرة أخرى، لأنها تزيد فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أستاذ الأمراض المعدية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساءdmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه مهما اختلفت أنواع الكمامات أو مدة ارتدائها لا يقارن نهائيًا بعدم وجودها، مضيفا: "للأسف الناس ترتكب بعض السلوكيات الخاطئة الآن أثناء ارتداء الكمامة".

وتابع عمر: "في ناس دلوقتي بقت بتلبس الكمامة منظرة بتحطها على إيديها أو تحت دقنها، الوضع الآن فى غاية الخطورة حتى فى وجود اللقاح والتطعيم، اتباع الإجراءات الاحترازية لا غنى عنها".