شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد التوسع فى إعادة استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج السماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء عرض ما نفذته الوزارات في دعم مفهوم الحفاظ على البيئة، وما جرى إنجازه خلال العامين الماضيين.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أنه جرى تقليل خطر المخلفات الصلبة بنسبة 24% خلال عامين، مشيرة إلى أن هناك اهتماما باستخدام المتبقيات الزراعية لإخراج سماد للفلاح، وأن الرئيس السيسى وجه بأن يكون هناك برنامج قومى على مستوى الوحدات المنزلية في الـ1500 قرية التى يجرى تطويرها، والعمل من خلال مراكز إنتاج حيوانية لاستخدام هذا النوع من المخلفات والمتبقيات الزراعية.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن استخدام هذا النوع من المخلفات الزراعية سيوفر على الدولة موارد كثيرة، موضحة أن لدى وزارة البيئة 1500 وحدة منزلية صغيرة على مستوى عدد من المحافظات؛ أبرزها أسيوط والمنيا، حيث جرى افتتاح 60 وحدة منزلية في قرية بالمنيا، تستخدم روث الحيوان والمتبقيات الزراعية وأنتجنا سمادا للفلاح بالمشاركة مع محافظ المنيا ووزيرة التضامن.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك شركات أنشئت لوحدات البيوجاز، وهى إعادة استخدام المخلفات الزراعية، ويجرى تدريب الشباب على كيفية إنشاء الوحدات والعمل بها، لافتة إلى أن إعادة استخدام المخلفات الزراعية تساهم في خروج منتج جديد، وتوفر فرص عمل للشباب ويمكن التوسع فيها داخل الدولة.