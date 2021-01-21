شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تعبير شركة الحديد والصلب «متساويش 10 صاغ» كان اندفاعا مني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لم تتغير قناعاته بشأن تصفية شركة الحديد والصلب بعد جلسة البرلمان اليوم والتي شرح من خلالها رؤية الوزارة في تطوير الشركات.

وأضاف خلال تصريحاته إلى برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن كلمات النواب اليوم غلب عليها الجانب العاطفي ولم يتطرق أحد لحسابات شركة الحديد والصلب، لافتًا إلى أن إعادة شركة الحديد والصلب للعمل في ظروفها الحالية لا يقدم عليه إلا أرعن.

وأوضح الوزير أن مساحة أرض مصنع الحديد والصلب بالتبين تصل إلى 1400 فدان وسيتم بيعها لتسوية الديون والتي تزيد عن 8 مليار جنيه، فضلا عن تعويضات العاملين والتي تتجاوز ال2 مليار جنيه، منوهًا إلى أن تعبير شركة الحديد والصلب (متساويش 10 صاغ) كان اندفاعا منه.