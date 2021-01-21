شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تختار «بسنت نور الدين» لإجراء حوار مع عالمة الآثار المصرية ياسمين الشاذلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم اختيارالمرشدة السياحية والخبيرة الأثرية بسنت نور الدين من قبل منصة«جوجل» للفنون والثقافة، وبالتعاون مع«مركز البحوث الأمريكي» لإجراء حوار مع عالمة الآثار المصرية، الدكتورة ياسمين الشاذلي.

وكانت بسنت نور الدين قد كتبت عبرحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تقول :«حاسة بسعادة وتقدير كبير، إن منصة ضخمةعالمية زي «جوجل للفنون والثقافة»، وبالتعاون مع «مركز البحوث الأمريكي في مصر»، يختاروني لإجراء حوار مع عالمة الآثار المصرية الدكتورة «ياسمين الشاذلي».

بمناسبة تعاونهما لإطلاق مشروع ضخم، اسمه الحفاظ على تاريخ وتراث مصر المتنوع، للمساعدة في الحفاظ على جزء من آثار مصر المختلفة باستخدام التكنولوجيا بسنت نور الدين طالبت الجمهور بطرح أسئلتهم حول ما يودون معرفته عن آثار مصر في التعليقات، وقالت: «اكتبوا كل الأسئلة اللي نفسكم تعرفوها عن آثار وتاريخ مصر،في التعليقات علشان اسألها للدكتورة»ياسمين الشاذلي«في حوار، هيتذاع على صفحتي يوم 29 يناير، في انتظار أسئلتكم في التعليقات».

وكانت بسنت نور الدين بعد حضورها مهرجان القاهرة، شاركت في مبادرة «اتكلم عربي» ومما يذكر أن وزيرة الهجرة قد كرمت بسنت في احتفالية نجاح مبادرة «اتكلم عربي» ومما يذكر أيضا إثر هذا الترشيح وتعليقها عليه على صفحتها قد حصدت 16ألف إعجاب و680 تعليق و87 مشاركة.