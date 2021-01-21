شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تكشف دور الوزارات فى دعم مفهوم الحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة تهتم بتطوير القطاع البيئى، موضحة أنه منذ عام 2019 أصبحت وزارة البيئة هى منسق بين الوزارات وتقوم بمهمة الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بدمج مفهوم الحفاظ على البيئة بكافة القطاعات التنموية حتى لا يتم بشكل نمطى.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقديمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن عمل وزارة البيئة في السابق ارتبط بمواجهة ما يتسبب في التلوث، ولكن الآن أصبحت هناك وزارات تعمل بالتنسيق مع الوزارة فى دعم الحفاظ على البيئة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن وزارة المالية أعلنت عن طرح سندات خضراء لتنفيذ مشروعات خضراء، لتنفيذ بدائل صديقة للبيئة وتحافظ على الموارد الطبيعة للدولة، وتدشين مشروعات تخدم مجال البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه من بين الوزارات أيضا التي تساهم في دعم مفهوم الحفاظ على البيئة وزارتا الرياضة والثقافة، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة تساهم في تغيير ثقافة المجتمع تجاه البيئة، متابعة: "وزارة الثقافة لها دور كبير، فالفن نفسه يتناول قضية البيئة والممارسات الإيجابية عبر معارض ومسرحيات ومسابقات فنية واستخدام قصور الثقافة لدعم مشروعات بيئة تأثيرها على المواطن".