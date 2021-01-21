شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: وزارة الأوقاف تبذل جهودا مستمرة فى الارتقاء بالمستوى العلمى للأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعة طنطا بدور وزارة الأوقاف فى الارتقاء بالأئمة والدعاة، حيث تبذل الوزارة جهودًا مستمرة في الارتقاء بالمستوى العلمي للأئمة، مؤكدًا أن التدريب يتم من خلال هذا البروتوكول بمقر الكليات التابعة لجامعة طنطا مع توفير عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.

من جانبه أشار الشيخ السيد عبدالمجيد مدير مديرية أوقاف الغربية إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات : اللغة العربية وآدابها، الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، بناء المهارات الإعلامية.

كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الغربية وجامعة طنطا اليوم الخميس بشأن تدريب الأئمة والواعظات.