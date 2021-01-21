شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يحصل على 585 ألف جنيه مستحقات عن فترة عمله بالسعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول على المستحقات النظامية والأجور المتأخرة للمواطن "خالد.أ.ر.م" الذي كان يعمل بإحدى الشركات بمدينة الرياض، وبلغت 140 ألفا و 955 ريالا سعودياً، أى ما يوازى 584 ألفا و 963 جنيهاً مصرياً تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى الشركات لتضرره من عدم صرف مستحقاته النظامية والأجور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأشار المتحدث الرسمي أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أنه نظراً لعدم استلام مستحقاته بالتسوية الودية تم توجه المواطن "خالد.أ.ر.م" بتوجيه بتقديم طلب إلي الهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاته طرف الشركة، وأصدرت المحكمة العمالية حكمها بإلزام الشركة بدفع المستحقات المالية المتأخرة لديها وإجماليها 140955 ريالا، وتم إصدار شيك بالمبلغ المستحق من محكمة التنفيذ بالمملكة، وتم صرفه من بنك الراجحى.

وتنفيذا لرغبة العامل فى الخروج النهائى، ونظراً لانتهاء إقامته النظامية وعدم تجديدها من الشركة تم مخاطبة مكتب العمل لإصدار تأشيرة خروج نهائي له للعودة إلى أرض الوطن.