شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيفية اختبار محطة نووية مماثلة للضبعة من خلال روبوت للتأكد من سلامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على فيديو من داخل محطة لينينجراد" للطاقة الكهروذرية الروسية المماثلة لمحطة الضبعة الجارى تنفيذها، بواسطة شركة روساتوم الروسية، أثناء عملية الاختبارات بواسطة روبوت فريد من نوعه مكلف بإجراء عمليات الفحص والإصلاح لبطانة الجدران، وأسفل أحواض تبريد الوقود النووى المستهلك فى وحدات الطاقة العاملة بمفاعلات VVER-1200 .

ويقوم الروبوت بالبحث عن التسريبات المحتملة، وتحديد إحداثياتها، وتنظيف السطح المعيب وإصلاحه عن طريق الطلاء الكهربائى، ووحدات الإصلاح للروبوت مجهزة بأقواس دوارة، ما يتيح له العمل فى أى أجزاء من الحوض يصعب الوصول إليها، على سبيل المثال، فى الزوايا.

جدير بالذكر، أن حوض الوقود المستهلك هو عبارة عن هيكل خرساني مبطن بالصلب ومملوء بخليط من الماء وحمض البوريك، وبعد إزالتها من داخل المفاعل تُخزن حزم أعمدة الوقود النووى المستهلك في أحواض التبريد لعدة سنوات، حتى تتبدد حرارة الوقود، وتنخفض مستويات الإشعاع الصادر عنه.

كان ألكسندر بيليايف، كبير المهندسين في محطة "لينينجراد-2 ، أكد أن الروبوت المخصص لفحص وإصلاح بطانة حوض تخزين الوقود، سيتيح معالجة التسربات بسرعة إذا لزم الأمر، للحفاظ على مستوى المياه فيها وفق التصميم ، لافتا إلى أنه تم اختبار الروبوت على منصة خاصة حيث قام الخبراء بمحاكاة كاملة لسلسلة العمليات المكلف بها، ليكون جاهزا للعمل في أحواض تبريد الوقود بوحدتي الطاقة الخامسة والسادسة في محطة "لينينجراد" النووية.