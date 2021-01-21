شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بتخصيص قطع أراضٍ لعدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى 4 قرارات جمهورية اليوم، نشرتها الجريدة الرسمية، حيث أصدر القرار رقم 6 لسنة 2021 بتخصيص قطعتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادى الجديد لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع. كما أصدر الرئيس القرار رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما فى إقامة محطتى شبكة معلوماتية لنهر النيل. وأصدر القرار رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إنشاء مرسى نهرى. كما أصدر القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضى المملوكى للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة محطات محولات كهربائية.